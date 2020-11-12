每日瘋狂痾尿30次！24歲台男下體灼熱疼痛　醫生一擠湧出「白膿」

白天狂跑廁所，半夜止不住尿意，你也有頻尿症狀嗎？台灣一名24歲的社會新鮮人，就醫向醫師訴苦一天要排尿30次以上，解尿到後半段還會出現白色分泌物，工作效率及生活品質全受影響，原本自己買成藥吃，豈料症狀加劇，連睡覺時都能感覺到尿道口灼熱。苦不堪言的他就診時，在醫師脫下褲子後，答案呼之欲出。

痾到最後不是尿而是分泌物！？醫生一擠湧白膿，背後原因竟是…（點圖放大看↓↓↓）

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根據台灣疾病管制署的統計，當地今年1～5月淋病確診累積達到2338人，不但創下5年同期新高紀錄，和去年同期相比一口氣增加將近4成。進一步分析年齡集中在20至39歲的年輕、性生活活躍族群，個案90%以上為男性，不過也發現到女性個案雖然較少，但今年和去年相比增加幅度達到70%。

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台灣疾管署防疫醫師林詠青表示，性病傳染途徑還是不安全性行為，包含多重性伴侶、未全程配戴保險套等，疫情上升也就意味著台灣人不安全性行為比例增加，目前詳細原因還是必須進一步調查。但他也說，這無法直接與性交易等情況劃等號，因為即使進行此類交易行為，只要全程戴套、安全性行為仍可達成疾病防範。

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林詠青也提到，淋病症狀包括有小便刺痛、灼熱感及流膿等，潛伏期約2～7天，很快就可以看到增加趨勢，但不安全性行也會導致其他性傳染疾病，然而梅毒潛伏期10～90天，愛滋5～10年，淋病只是最先被發現，建議曾經發生不安全性行為者，可至性病友善門診進行篩檢。

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