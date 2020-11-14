侏羅紀公園？　3米長「怪物」高球場散步嚇壞網民　專家拆解真身

「怪物」出沒注意！外國網民近日瘋傳短片，令人不禁懷疑恐龍是否真的已絕種！片中可見，一隻體型巨大的生物正悠閒地在高爾夫球場上散步，目測身長至少3米，尾巴又長又壯，不少人都驚呼「以為在侏羅紀公園拍的」。不過，專家拆解「怪物」真身，直指只是一隻體型較大的鱷魚，有網民就質疑平時所見的鱷魚明明都是短腿，對有關解釋感到難以置信，專家則再次解釋鱷魚「腿變長」之謎。

網上瘋傳的短片可見，1隻體型巨大的生物正悠閒地在高爾夫球場上散步，目測其身長至少3米。（影片截圖）

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片段現場為佛羅里達州1個高爾夫球場拍攝，當時下着濛濛雨，1隻鱷魚在草地上散步，其後慢慢走近湖邊。不少人都驚訝這頭鱷魚的體型非一般巨大，而且尾巴和四肢很粗壯，「是哥斯拉嗎？」、「行走中的活恐龍？」。

有專家接受外媒訪問時表示，估計該鱷魚長約3米，屬正常成年鱷魚比例。他解釋，成年鱷魚四肢一般長約半米，由於平時所見的多數在水裏爬行，而片中的鱷魚則在草地上撐高行走，四肢完全伸直，因而看來更加高大，才會令人感到奇怪。