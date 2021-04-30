出遊最怕遇到嘅10大怪獸家長　狂爆金句都唔夠當冇事走咗去咁激氣

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-30 09:42

假期出門難免到處都人滿為患，多一份體諒與貼心就可以和樂融融，但年紀小的孩子難免容易失控，若父母有出面制止或許還能忍着一口氣，但最崩潰的就是碰到怪獸家長啊！

俗話說孩子是父母的鏡子，從小孩的舉手投足間就能對家長略之一二，因此大人的身教真的很重要！今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友出遊時最恨的十大怪獸家長白目行徑，你是否也遇過呢？

呢啲金句你可能都聽過 即睇睇網友紅日出門最怕遇到乜嘢怪獸家長？（點圖放大看調查結果）▼▼▼

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有網民分享指，日前抱着1個贈品攬枕逛寵物節展覽，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月13日至2020年10月11日，共三年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『恐龍家長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大出遊最怕遇到的怪獸家長行為（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】