疫情下被揸到盡　同事精神疲累仍勉強加操　救護員冀延遲體能考試

【救護員／體能測試／疫情】前線救護人員的工作壓力不容忽視，最近亦有人網上分享救護工作不為人知的辛酸。一名救護員近日發文，稱一眾同僚在新冠肺炎疫情期間工作量大增，體育館、運動場和健身室一度關閉；惟隨着年度體能考試重啟，不少救護員一時加操過度，接連出現傷亡的悲劇，直指「救護員命都是命！」，希望消防處考慮取消本年度體能考試。

新冠肺炎疫情導致工作量大增，加上之前沒有場所操練，有救護員要求消防處取消本年度的體能考試。（政府青少年網站圖片）

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該網民在facebook專頁「公務員secrets」投稿，談到最近接連有救護員工餘操練時離世，包括有高級救護員休班跑步後意外去世，留下妻子和3名小朋友，更早前於9月，也有駐守荃灣的救護員跑步導致橫紋肌溶解症，入住深切治療部。

他指出，接連有救護員操練時離世，皆因消防處隨疫情稍有緩和後，便立即展開體能考試，表示早前體育館、運動場和消防處轄下健身室曾經關閉，不少同事因沒有合適地方，一時疏於練習，當得知體能考試將展開，又突然馬不停蹄地加緊練習。

救護員大嘆人手不足，同事們「忙到食飯都要分2至3次」，不少人精神疲倦，再加上劇烈運動便容易出意外。（《跳躍生命線》劇照）

樓主續指，相比其他同樣需要考體能的公務員，救護員在今次疫情早已疲於奔命，除了日常「接call」出車，還因人手不足，消防控制中心經常調動其他區的救護車跨區候命，導致救護員長期被「揸到盡」。

他慨嘆，救護員每天忙碌工作，「忙到食飯都要分2至3次」、「大便都要諗夠唔夠時間」，自然造成精神疲累，加上突如其來的體能考試消息，「個個都將放低咗半年嘅跑步，再次跑返；精神疲累和劇烈運動，自然容易出事」，因此希望消防處取消本年度的體能考試，直斥「消防處仲要幾多救護員出事先醒覺？救護員命都是命！」。

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