安心出行App今起下載｜4步使用方法＋7大須知一文看｜附下載連結

【安心出行App下載／社區檢測／香港健康碼】新冠肺炎疫情反覆，政府的感染風險通知「安心出行」流動應用程式（LeaveHomeSafe），今日（11月16日）起正式開放下載，隨即成為網民熱搜，Google Trends搜尋量亦急升。究竟安心出行App要如何使用？又有什麼地方需要留意？以下一一解答。

(資料圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發，目前有超過6000個公私營場地參與計劃，亦可在全港18,000多部的士使用。

至於安裝、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼

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另外提提大家，雖然安心出行App有iOS、Android及華為3個版本，但目前Google Play暫未能搜尋到該應用程式，iOS版本則無此問題。

（手機截圖）

如要下載，可按下列連結：

Android版：按此

iOS版：按此

華為版：按此

香港健康碼｜4社區檢測中心開放 2類人不合資格＋健康碼申請方法

本港新冠肺炎疫情持續，政府在港島、九龍、新界東及新界西設立的4間社區檢測中心已投入服務，只要符合2個條件就可以參加，亦有2類人不合資格。另外，究竟「健康碼」是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。

社區檢測中心位置、收費及開放時間，以及有2類人士不合資格▼▼▼

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香港健康碼取得方法Q&A▼▼▼

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同場加映：回港易｜網上申請3大條件、陰性結果有效期、免DQ須知必看

政府宣布推出「回港易」，讓在廣東或澳門香港居民免檢疫回港，11月18日起可以登記，符合3個條件就能參與。

先看看「回港易」申請條件、網上登記方法及入境程序▼▼▼

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獲認可檢測機構名單▼▼▼

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「回港易」登記須知！做錯這件事或要強制檢疫

「回港易」登記方法簡單，但亦有多個地方要注意，例如哪些口岸才可以入境？要帶備什麼文件？陰性測試結果有效期多久？重新入境廣東、澳門是否可豁免強制檢疫？以下8大須知登記前須細看。

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