安心出行App｜初七起入食肆要用安心出行！4步申請使用＋7大須知

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-17 18:52

【安心出行App下載／政府大樓／APK／申請】明日（2月18日）年初七起政府有條件放寬食肆營業限制，包括放寬食肆晚市堂食等，但客人進入場所時須使用安心出行記錄行蹤，或登記顧客個人資料，引起網民關注。

究竟安心出行App要如何使用？又有什麼地方需要留意？以下一一解答。

(資料圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼

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（手機截圖）

安心出行App有iOS、Android及華為3個版本，如要下載，可按下列連結：

Android版：按此

iOS版：按此

華為版：按此

社區檢測中心位置、收費及開放時間，以及有2類人士不合資格▼▼▼

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香港健康碼取得方法Q&A▼▼▼

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同場加映：回港易｜網上申請3大條件、陰性結果有效期、免DQ須知必看

政府宣布推出「回港易」，讓在廣東或澳門香港居民免檢疫回港，11月18日起可以登記，符合3個條件就能參與。

先看看「回港易」申請條件、網上登記方法及入境程序▼▼▼

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獲認可檢測機構名單▼▼▼

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「回港易」登記須知！做錯這件事或要強制檢疫

「回港易」登記方法簡單，但亦有多個地方要注意，例如哪些口岸才可以入境？要帶備什麼文件？陰性測試結果有效期多久？重新入境廣東、澳門是否可豁免強制檢疫？以下8大須知登記前須細看。

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