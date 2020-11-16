女友一夜情斷正　反嘲台男思想落後：現在誰人沒約炮？是你約不到

【一夜情／偷情／出軌】對另一半忠誠也是落後思想？近日有facebook專頁分享1名台男投稿的個人故事，網民指自己發現女友出軌約炮，但對方不但沒有悔意，反而駁斥台男思想落後，「你自己約不到，不能阻止我約啊！」

一名台男投稿個人故事，指發現女友出軌卻被反指思想落後。（《夫妻的世界》劇照）

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facebook專頁「靠北女友my girl」的一篇投稿帖文中，1名台男就提到自己「抓到女友在約*」，本以為女友至少會認錯道歉，對方卻連半點內疚都沒有地反擊「現在誰沒約*？你思想真是落後耶。老人家喔？你自己約不到，不能阻止我約啊」。台男聽罷思想上極大的衝擊，並說「原來不約*就是思想落後，就是不潮了」。

帖文引來網民熱烈回應，不少人都覺得事件難以理解，點睇下圖即睇網民點樣講▼ ▼ ▼

同場加映：難以理解！有台灣網民分享，指女友要與1名女性好友及1及同性戀男性好友一起去泡裸湯，即使男友覺得有問題，女友仍然堅持。 點擊下圖放大即睇事件經過▼ ▼ ▼

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