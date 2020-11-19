赴網友家開派對慘遭大屠殺　俄女躺閨蜜血中裝死4小時保命

俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）34歲男子扎哈羅夫（Dmitry Zakharov）相約網友到寓所開派對，但突然持槍在屋內瘋狂掃射，導致3人當場死亡；兩名女子躲在屍體下的血泊中「扮死」並以手機求救，終在4個小時後離開煉獄。

16歲的科辛采娃（Maria Kosintseva）、17歲的帕斯托夫斯卡婭（Viktoria Paustovskaya）與18歲的巴爾金娜（Polina Bardina）是閨蜜，扎哈羅夫則是一名電腦遊戲狂熱玩家，早前在一個名叫「party group」的社交網站認識了三女，而36歲的酒保布列涅夫（Oleg Bregnev）和32歲的地產經紀阿尼西莫夫（Anton Anisimov）是扎哈羅夫的多年好友；本月5日晚，眾人相約往扎哈羅夫的寓所開派對，詎料扎哈羅夫突然拿出獵槍，大叫「讓我們玩吧」，然後開始瘋狂射擊。

巴爾金娜、布列涅夫及阿尼西莫夫頭部中槍當場身亡，帕斯托夫斯卡婭腹部中彈浴血，但仍然靠著僅存的生存意志，從廚房爬到廁所躲起來用手機發送SNS求救；科辛采娃倒臥在巴爾金娜的屍體下裝死，同時暗中以手機上網求助朋友幫忙報警，「我感覺自己快要死了，我躺在這邊快要失去意識，請快點幫我報警。他（扎哈羅夫）有槍在身，屋內的人都很危險」。

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雖然帕斯托夫斯卡婭與科辛采娃知道對方活著，但因害怕被兇手發現，所以都不敢張聲；經過了約4個小時的磨難後，警方破門而入，惟扎哈羅夫已吞槍自盡，救援人員其後發現兩女倒臥血泊中，隨即把她們送院治理，科辛采娃並無大礙，但帕斯托夫斯卡婭情況危殆。

俄羅斯調查委員會已介入調查，並透露扎哈羅夫是單親爸爸，育有一名女兒，惟暫時未知其行兇動機。