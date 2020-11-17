屯公日日塞　網民收撞車Push即轉車去荃灣行街　翻舊片證塞足25年

【屯公／塞車／交通意外／TA】家住大西北坐車出入通常都行經屯門公路，但屯公不時發生交通意外導致大塞車，難免令人覺得絕望！昨日（16日）屯公相繼有旅遊巴起火及壞車，令放工歸家的網民連番叫苦，有人看到交通消息後就果斷下車「食個飯先」，亦有人已經被困車龍「唔上唔落」。最後有人翻出25年前的新聞報道，笑言屯公「自古而來」都十分擠塞，算是50年不變的一部分。

有網民上載圖片，指昨日屯門公路塞車情況嚴重。（連登討論區圖片）

屯門公路近日發生多宗交通意外▼ ▼ ▼

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網民「-夢燈籠-」在連登討論區上分享屯門公路的交通消息，指收工時間有旅遊巴在往屯門方向近轉車站位置起火，令屯公往屯門方向需要全線封閉。其他人看到消息就心知不妙，留言指「睇到呢個Post就喺汀九停咗」、「又係收工時間玩嘢」、「又到訓練膀胱嘅時候」。有網民見狀立即「跳車」食飯，亦有人已經被困車龍（立即點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼）：

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其後有網民表示，近月屯公交通情況惡化「日塞夜塞」，但有人反駁指「咩叫呢幾個月，自古以嚟屯公就係咁」。之後更翻出1995年無綫電視其中一集《新聞透視》，當中提及屯門公路的塞車問題，笑言屯公塞車問題「50年不變」，由英治到回歸亦都無變。

同場加映：屯門返柴灣未必是最遠距離的戰線，網民曾經拋出自己從屯門出發的上班路線，一決高下▼▼▼

同場加映：網民亦曾經以地點、交通、飲食、環保等多個因素，盤點出本港最地獄的上班地點，有一區獲壓倒性認同▼▼▼