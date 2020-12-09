趣一趣│為食柯基口咬零食求開封　可憐眼神交足戲狗奴乖乖就範

為了食零食，狗狗可以做到甚麼程度？日本一隻柯基主動咬着肉乾，用眼神表示很想很想吃零食。其楚楚可憐的大眼睛，瞬間俘虜不少狗奴芳心，紛紛留言表示，很想被牠這樣撒嬌。（Twitter帳號「BELL_1030」）

日本有柯基主動咬着肉乾零食包，眼神攻勢請求主人開封。（Twitter帳號「BELL_1030」圖片）

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同場加映：用棉花棒砌出《寵物小精靈》模型

日本DIY達人以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》的多個角色。（Twitter帳號「kumattaojisan」圖片）

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👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」 零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

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👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH 貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇

日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）