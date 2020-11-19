菲48歲大叔娶13歲女童做第五任妻　供書教學「20歲前不會碰她」

菲律賓馬馬薩帕諾（Mamasapano）鎮一名48歲男子近日迎娶第5任妻子，披上白色婚紗的新娘子羞澀地坐在新郎身旁，二人頭靠頭又親嘴，親友紛拿出手機興高采烈地拍照，但惹人爭議的是新娘年僅13歲。

新郎安帕丹（Abdulrzak Ampatuan）在一眾親友的見證下，與13歲阿斯奈拉（Asnaira Pamansag Mugaling）舉行了一場伊斯蘭婚禮，對於安帕丹送上「甜蜜之吻」，小新娘沒有抗拒，還盛讚丈夫很「友善」，「我的廚藝不太好，現正努力學習，希望讓我的丈夫開心。」

務農的安帕丹已建造了新房迎接少妻，他受訪時表示，很高興遇到阿斯奈拉，二人將一起照顧家中小孩，共度每一天；但據了解，安帕丹的孩子年齡與阿斯奈拉差不多。

安帕丹還有一個「育成計畫」，他將負責阿斯奈拉的學費讓其完成學業，保證在20歲前都不會跟她行房，待她身心成熟才計劃生孩子。然而，不少網民留言批評，「極度荒謬，女孩的家人怎可能允許」、「每次看到這樣的事都好想哭，因為我無能為力」、「撇開文化問題，我只想到可憐那個女孩」。

根據UNICEF的數字，菲律賓童婚人數多達72.6萬人，排在全球第12位，全國有15%的女孩在未滿18歲結婚，甚至有2%女孩未滿15歲就嫁人。

另外，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，世界宣明會（World Vision）在今年5月指出，疫情加劇全球貧困問題，可能促使很多家庭提早安排女兒結婚，估計未來兩年將有高達400萬名女孩面臨童婚危機。