泰拳教練撞正拐子佬搶BB　「不想傷人」用柔術壓制15分鐘等警察到

習武除了自衛還可以保護他人！紐約日前發生一宗驚險拐子案，一個男子在一個公園內騷擾一名帶着兩個孩子的媽媽，更伸手想搶走BB車內的寶寶。此時路過的泰拳教練出手相助，由於他不想傷人，用柔術將對方制服在地上逾15分鐘，等警察到場。教練笑言自己不太愛練柔術，但認為柔術對街頭格鬥和自衛非常有用，又稱事後路人們給他報以掌聲，更有市民給他送上洗手液消毒。

Brian Kemsley為阻止男子拐B，上前用柔術制服等警察到。（WPIX新聞截圖）

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33歲的Brian Kemsley是一名泰拳教練，在香港出生後到美國生活，他上周一在麥迪遜廣場公園和女友散步，看到有男子在嬰兒車上不知在幹什麼，但聽到女人和小孩在尖叫，他上前查看，發現該名媽媽一直叫男子放開BB車，但那名男子伸手想抱走寶寶，其他人都在尖叫。

Kemsley憶述當時他叫男子遠離該名媽媽，但對方不理警告，反指「誰知道寶寶是那個女人的孩子」、「那可能是我的孩子」、「我只想知道他們是不是我的孩子」，竟想搶走寶寶，他覺得男子有精神問題，不能讓他逃走。從片段所見，當時除Kemsley外還有兩名市民出手扯開男子，但男子不停掙扎，那名媽媽見狀推走BB車離去，Kemsley將男子按倒地上，再用柔術鎖住對方。外媒稱，Kemsley當時使用的動作名叫「Rear Naked Choke」（後背位裸絞）。

泰拳教練用柔術阻拐子佬：

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Kemsley憶述市民們其實揮了揮手叫路過警察幫忙，他們停下來望了望後開車離開。那個男人嘗試用頭撞他，再等多5分鐘，公園保安趕到時，他馬上要求保安找手銬來，市民幫忙解釋Kemsley已經很累。保安鎖起男子後，警察到場將他拘捕。

Kemsley受訪時說他已經習武逾10年，6年前練過柔術（jiujitsu），惟認識有限，他鎖住對方時也擔心會感到疲累繼而失去控制力。他笑言自己不太喜歡柔術，因覺得訓練不算有趣，但在街頭打架或自衛是必不可少的技巧，可以控制對手四肢但不傷害對方，又表示市民不能總依賴警察，也不能什麼事都靠槍解決。

Kemsley說事後現場有市民給了他一瓶消毒洗手液讓他消毒雙手，在場的人都拍手鼓勵他，「那是一個美好時刻」。那位媽媽初時嚇到跑走了，後來都回到現場謝謝大家幫手。他笑言自己不算英雄，「做英雄的門檻不會這麼低」，他只是盡公民責任。

紐約警方指，當天下午接報發現一名情緒不穩男子，現時已將他拘捕並送前往醫院進行精神評估。

（綜合）

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