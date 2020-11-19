好人好事｜港媽想換運動褲拉鍊　改衣店一個窩心建議幫街坊慳$50

街市小店大多靠街坊生意，店舖與客人之間自然更添幾分人情味。有大埔街坊在網上分享好人好事，指她母親日前帶着拉鏈損壞的運動褲到寶湖道街市某改衣店，未料店主卻勸她光顧修補西裝的伯伯，表示更換拉鏈頭即可，將生意拱手相讓，樓主母親因此省下50元，大讚「大埔真係好多好人」。

有大埔街坊網上發文指母親日前到寶湖道街市某改衣店，打算修補運動褲，未料店主仔細看了看，便着她到另一改西裝的店舖。示意圖。（Unsplash/Volha Flaxeco）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主昨日（18日）在facebook群組「Tai Po大埔」發文，稱母親早前到寶湖道街市內1間改衣店，希望修補拉鏈破損的運動褲，但當改衣店店主細看運動褲後，表示「我看到拉鍊沒有壞，只是拉鏈頭壞了，所以拉不動」。

樓主母親後來着店主直接更換整條拉鍊，但店主坦言：「不用！你就往哪個專做西裝的伯伯那裏，他就有這款拉鏈頭，相信20至30元就可以了，要是整條褲袋拉鏈改要60至70元」，又估計運動褲只需100多元，勸她無謂再花數十元修補。

網民紛紛大讚大埔寶湖道街市的「改衣姨姨」手工好又「老實」。（資料圖片）

樓主續稱，母親聽從店主的話，找到西裝改衣店的伯伯，最後的確只花了20元。她折返回到改衣店向店主道謝，對方微笑說道「小事，最梗要幫到手」，讓她不禁大讚：「大埔真係好多好人」

帖文一出即引來網民熱議，紛紛大讚改衣店「夠老實」，「而家好少做生意咁老實，讚！」、「寶湖街市改衫姨姨真係好好㗎」、「好手工又老實，值得讚賞」；也有人分享過去改衣的窩心經歷，「上次想改衫然後個姨姨話『改呢種我唔係我專長，你可以搵隔籬檔個姨姨 』，仲指埋我去，超溫暖」，認為該店的改衣姨姨既專業又溫暖。

👇👇👇同場加映：孕婦跌手機遇暖男👇👇👇