雞排妹《深夜保健室》計劃拍足100集！自揭轉戰Youtube背後原因

雞排妹（鄭家純）18號出席台灣網路自媒體職業工會記者會，近期轉戰網路節目的她談到較少電視邀約：「可能有政治因素，有些電視台比較敏感，有些節目絕對不會發我，有一個很紅的外景節目從沒敲我，不算被封殺，應該是我通告費開很貴，是一般行情的3、4倍，以價制量，我覺得沒辦法在綜藝節目發揮得很好。」

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而目前當紅外景節目為《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》與《綜藝3國智》，雞排妹表示多次上《飢餓》，她也上過《綜藝3國智》，似乎言下之意是指《綜藝玩很大》。雞排妹透露在4年前就意識到自己在節目中沒有發揮的天份：「所以調高通告費，不要去害人家。」

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雞排妹主持的網路節目《深夜保健室》播出1年，節目探討性相關話題，自認節目就像「性學宇宙」，有好多內容可以探討，節目目前約70集，也計畫明年4月出書，目標是可以播出100集，雞排妹認為：「生活越美滿，暴戾之氣就會下降，隔天不會和同事吵架，也不會和主管頂嘴。」

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