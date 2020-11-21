最惡房東｜台女退租打掃全屋　房東稱污糟扣押金　網民轟藉口收錢

租屋有租霸，也有「難頂」房東。台灣1名女子早前租用4層獨立屋居住，一直保留家中原貌，可惜不久因家中事故而需提早解約，她將屋內打掃得一乾二淨才交樓，卻遭房東指牆身「黑黑的」及地上有毛髮，聲言收取清潔費，氣得她拍下清潔後的環境及發布至網上，問：「這樣算髒嗎？」不少網民看後為她抱不平，表示「這比專業的打掃還乾淨」，認為房東故意找麻煩。

有台女發文指控房東收樓時「故意找麻煩」，找藉口收清潔費。（fb「爆怨2公社」圖片）

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女事主在facebook群組「爆怨2公社」發帖，憶述一開始與房東溝通時，「房東說他怎麼交屋給我，我就怎麼交屋給他，不能釘、不能打牆破壞之類」，因此她一直非常愛惜房子，並向對方再三確認，只要不是刻意弄髒，凡是居住的痕迹均毋須她負責。

事主續指，後來因家中有急事，她需提早解約搬走，房東當時還非常好心地表示有機會全數退還1個月抵押金；惟當她剛搬走，房東便要求扣除抵押金，事主當下也明白自己提早解約，沒有因此不滿。

惟事主指，自己交還房屋前，已從4樓徹底清潔至1樓，仍被房東「雞蛋裏挑骨頭」，「這樣不乾淨牆壁黑黑，地上很多毛髮」，着她必須重新整理，或額外扣清潔費。事主隨即直斥，「如果是我刻意用髒，我一定會負責處理，但這是住的痕迹，怎麼這樣吹毛求疵，這是故意找我麻煩嘛！」

看看以下圖片，究竟是乾淨還是污糟？▼▼▼

房東最後將5萬元（台幣，下同）的抵押金扣至1萬多元，平時最多2000元的水電及媒氣費，退租時也被扣近6000元。帖文上傳多張屋內環境照，樓主遂詢問網民：「如照片中我交屋給房東這樣算髒嗎？」據照片所見，屋內牆身潔白、廚房沒有污漬油垢、廁所整潔，就連大理石磁磚也閃到發亮。

不少人支持樓主，更大讚她是「好租客」，「貪心房東故意找藉口收錢」、「這比專業的打掃還乾淨」、「乾淨到可以直接租給下一個人」。也有網民指樓主解約在先，扣除抵押金尚算合理，但要求清潔費便是強詞奪理。

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