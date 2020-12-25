多啦A夢「黃變藍」原因　被老鼠咬？喊到甩色？3種說法即出賣年齡

【多啦A夢 / 叮噹 / 黃耳叮噹 / 都市傳說】「叮噹呀，誰都喜歡你，小貓也自豪」，藍色機械貓多啦A夢是跨世代的童年回憶，但由細看到大的你，又知不知道牠的身體，為什麼會由黃色變藍色呢？網上流傳3個版本，聲稱一看答案就能測出你的出生年代，大家一齊做個測試吧！

由細看到大的你，又知不知道多啦A夢的身體，為什麼會由黃色變藍色呢？（網上圖片）

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《多啦A夢》漫畫出版50周年來，推出多個電視、漫畫、劇場版故事，而多啦A夢由黃變藍亦有不同版本說法，日本就曾經流傳一張圖，分出不同年代出生的人所聽過的版本。

按圖睇有邊3個版本及答案▼▼▼

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本港網上討論區不時瘋傳這個測試，網民紛紛表示「中晒」、「我係喎」，但亦有95後的人從來沒聽過第3個版本，「乜嘢口服液？完全無聽過最後個版本」。

不過翻查資料顯示，在1995年上映的大電影《2112年哆啦A夢的誕生》中的劇情，正是融合了3個版本，包括被老鼠咬掉耳朵，被女友多啦咪子取笑，其後誤喝「悲劇之源」哭了三天三夜，最終其身上的黃色電鍍層，被淚水洗去而成底色的藍色，聲音也變得有些嘶啞。

《2112年哆啦A夢的誕生》交代黃變藍之謎▼▼▼

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日本網民曾票選《多啦A夢》15大驚人設定▼▼▼

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為何作為機械貓的「多啦A夢」會突然怕老鼠？常常0分的大雄，原來也試過多次考獲100分？又知否大雄於《多啦A夢》被胖虎打過多少次呢？

以下「多啦A夢」與「大雄」的小秘密，一一為你解答。

「多啦A夢」10個小秘密 ▼▼▼

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至於大雄的10個小秘密，可看：多啦A夢50周年｜盤點大雄+叮噹20個你可能不知小秘密 大雄勁到癲