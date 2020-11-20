迪士尼抽獎送門票1.5萬張！報名方法6大重點必看！要符合呢個資格

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【香港迪士尼／FUN 享奇妙夢想」大抽獎／優惠／申請方法】香港迪士尼樂園踏入15周年，推出港人有份的「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，以及「雙重慶祝」樂園門票優惠。至於報名時間方法、在哪報名、有什麼獎品，以及有什麼地方需要注意，以下一一解答。

(迪士尼)

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今次香港迪士尼樂園舉行的港人優惠「FUN享奇妙夢想」大抽獎，於11月21日（周六）上午9時正開始，究竟如何報名？報名網址？何時截止？「雙重慶祝」樂園門票優惠又是什麼？以下6大重點詳細話你知。

FUN享奇妙夢想大抽獎Q&A▼▼▼

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報名網址（11月21日早上9時開始）：按此

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