等紅燈遇台積電貨櫃車　台網友驚呼：超跑看到都要避！至少價值…

台積電最近股價火熱，於台灣股市17日502元台幣開高後一度達506元台幣，市價飆升至13兆元台幣（約港幣3.53兆元），引發股民們熱烈討論。台灣一名網友日前在馬路上停紅燈時，巧遇了台積電供應商艾司摩爾（ASML）2台貨車剛好開過去，網友也忍不住驚呼「60億（台幣）就從眼前路過！」。

男子在Facebook社團「爆料公社二社」分享了一段影片，他當時正在停紅燈，結果兩台「ASML」用來運送大型設備的貨櫃車從眼前開過去，男子看到興奮地說「60億元（台幣）從眼前路過」，並且替台積電加油打氣，直呼「台灣之光」。

台灣網友在等紅燈的時候，看見兩台ASML2台貨車開過去，讓他忍不住驚呼。（Facebook@爆料公社二社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

其他網友看到也熱烈回應，討論到底價值多少錢？👇👇👇

據了解，ASML是半導體設備商「艾司摩爾」的簡稱，艾司摩爾致力於大規模積體電路製造裝置的研究和製造，目前全球絕大多數半導體生產廠商，都向ASML採購曝光機，其中也包含了台積電。

台積電在半導體生產上處於全球領先地位，重要夥伴ASML的EUV曝光機（光刻機）功不可沒，根據外國媒體報導，台積電目前擁有ASML總量一半的EUV曝光機，台積電晶圓廠營運副總經理王英朗也曾經讚賞「因為有了EUV機器，才能讓晶片有長足的進步。」

👇👇👇同場加映：台電單車差點碾到地上粉紅色團狀物 一望竟是人體跌出來👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

米奇在黏鼠板「痛苦掙扎」怎處理？ 這招人道搞定

客人用「餐廳湯匙」餵萌犬 網怒罵：太噁心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】