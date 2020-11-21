BB鼻樑瘀青晚晚鼻塞　奶奶古法湊孫變「虐兒」　原因超崩潰

不同年代的人有不同的育兒方法，因而引起的婆媳問題也不絕於耳。有台媽最近在網上發文怒斥奶奶的另類湊孫法，指剛出生的孩子近日晚晚鼻塞及鼻子發紅，鼻樑更有瘀痕，後來發現原來是奶奶經常捏嬰兒的鼻，相信可讓鼻樑堅挺，替嬰兒洗澡時將「整顆頭浸在水裏洗」，嚇得台媽立即要求丈夫送走奶奶。

有台媽在網上力數奶奶的「另類湊仔法」，稱已要求丈夫請奶奶離開。（《BB來了》劇照）

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台媽在facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿，表示最近才發現會幫忙照顧小朋友的「好奶奶」，背後竟是「巫婆」。她指奶奶過去一直在她吃早餐時，幫忙為剛出生的乖孫洗澡，同時小朋友每晚都因鼻塞哭鬧，鼻子也紅紅的，本以為只是遺傳了鼻敏感。直至她某天早上在廁所看到驚人真相，才發現奶奶「把我孩子整顆頭浸在水裏洗」。

台媽驚覺奶奶替嬰兒洗澡時，將頭部全浸入水。（《BB來了》劇照）

台媽不滿奶奶一直將其「生了6個孩子的經驗」用在自己身上，又指過去曾發現小孩的鼻樑上有瘀痕，問奶奶原因時，對方竟解釋說：「時不時輕輕捏鼻子，以後鼻子高高才會美。」台媽的怒火隨即湧上心頭，不禁在帖文炮轟，「問題是已經瘀青了還叫輕輕？我這個拳擊手的拳頭還沒打過人，要不要試一下什麼叫輕輕？」。

該名台媽最後立即傳短訊予丈夫，要求他盡快將奶奶送走。網民看後也形容樓主的奶奶猶如「謀殺小孩」，「這個真的要馬上趕走」、「妳的拳頭用在她的臉上怎麼會算打呢！妳是在幫她把鼻子墊高」、「是在幫小孩受洗嗎？」、「根本虐嬰了！好恐怖喔！」。

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