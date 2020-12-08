網選Top 20最唔想收到嘅聖誕禮物　銀包我咪有囉　相架九成用唔着

聖誕節是充滿慶祝、歡樂與遊戲的日子，三五好友約在一起吃大餐、唱歌或是玩交換禮物，樂趣永遠不嫌多，每年都可以蹦出新花樣，這也是港人永遠過不膩聖誕節的原因之一。

說到交換禮物這件事，不少人的送禮標準是參照時下的流行物品，或貼心的想買日常小物不造成收禮人的浪費——但喜好畢竟是主觀的，你挑選的禮物也許是對方已經收到手軟的惡夢。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統計出網友最不想收到的聖誕交換禮物TOP10，也許趁現在換還來得及喔~

網民最不想收到的聖誕交換禮物TOP10（點圖放大閱讀）👇👇👇

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大贈送之選：Body Shielder 盾牌

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性價比之選：Good Mask

+ 6 + 6 + 6

玩味型格之選：Maskdpt（前名：Mask Lab HK）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月11日至2019年12月10日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最不想收到的交換禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

TOP 20全排名（按圖放大閱讀）👇👇👇

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】