企圖殺人一刻│紐約地鐵女子遭陌生男推落路軌　一個原因奇蹟生還

【天眼直擊】美國紐約地鐵月台日前發生超驚嚇企圖殺人案件，1名女子候車期間，眼見列車正駛至之際，突遭1名陌生男子從後猛力推落鐵軌，旁人都以為女子要被列車輾斃，但她卻因一個原因奇蹟生還。行兇男子當場被捕，經調查後揭發他有多項案底，現被控企圖謀殺及嚴重傷人等罪名。

莉蓮娜被撞飛一刻，她整個人直墮路軌。（短片截圖）

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據美國媒體報道，事發於當地本月19日上午約8時半，40歲女子莉蓮娜（Liliana Sagbaicela）在紐約聯合廣場（Union Square）地鐵站的月台候車，當列車駛入月台時，1名穿着連帽上衣的男子從後加速，將莉蓮娜猛力推撞到軌道。

整發過程被站內閉路電視拍下，因事出突然，列車未及煞掣，事件令其他乘客嚇得紛紛尖叫，有人更驚恐地別過視線，不敢直視驚慄場面。而男子行兇後一度窒住腳步，回頭看到列車完全駛過莉蓮娜身處位置，才繼續企圖逃走，但隨即被現場人士制服。

↓↓↓事發時驚心動魄的一刻↓↓↓

Subway shove at Union Square 8:30am. Cops say suspect timed push so victim would get hit by train. Somehow she not only survived, but suffered only minor injuries; landed between the tracks. Cops say 24-year-old suspect Aditya Vemulapati is emotionally disturbed and homeless. pic.twitter.com/Qvy8xwgFTk — CeFaan Kim (@CeFaanKim) November 20, 2020

眾人都以為莉蓮娜必死無疑，但她卻奇蹟地並無大礙，原來她剛好落在枕木與路軌之間，身處列車與路軌間的縫隙內，因而大難不死。莉蓮娜頭部受傷需縫數針，但無生命危險，她已婚及育有2名女兒，事後猶有餘悸表示：「我後來看了那段影片，天啊，我現在明白為什麼警察和其他的每一個人都說我是『奇蹟地生還』了。」

被捕兇徒為24歲男子阿迪亞（Aditya Vemulapati），已被控二級企圖謀殺、一級傷人等罪名，經調查後揭發有多項案底，並曾違反保護令和缺席聆訊，又曾在加州干犯爆竊案。警方指阿迪亞來到紐約僅數個月，犯案時是無家者，其行為形同想殺人，行兇動機則有待調查。

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