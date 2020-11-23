環保神作｜機械發明家製喜鵲專用樽蓋回收器　自動出糧食當獎勵

不少動物其實都是收藏家，好像雀鳥就特別鍾愛收集汽水樽蓋，有機械發明家正是看中這點，於是發明出專門收集汽水樽蓋的回收機，只要喜鵲們每次叼着樽蓋並放進回收機，便會自動出現糧食作獎勵。該發明家更拍下實驗片段，網民見到喜鵲的可愛行為，大讚牠們成為了環保戰士，「將來的環境靠你們」、「很棒呢」。

漢斯發明出專門收集汽水樽蓋的回收機，只要喜鵲們每次叼着樽蓋並放進回收機，它便會自動送出糧食作獎勵。（YouTube截圖）

機械發明家漢斯（Hans Forsberg）最近研發了一件環保神器，因他發現家中後花園附近居住的2隻喜鵲，不時嘗試用尖嘴撬開燈籠的鐵鎖，想叼走燈籠內的石蠟蠟燭，令漢斯忽發奇想，認為牠們可以做出更有意義的事。

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漢斯於是開始著手研究製作一個專門讓喜鵲收集汽水樽蓋的回收機，該裝置由數個部份組成，第一是提供花生粒和粗糧的分配器，用膠粗管及漏斗接駁着出口位，旁邊就是收集汽水樽蓋的洞口，而主要的箱子上則安裝了相機，方便漢斯研究喜鵲在做任務時的一舉一動。

漢斯又指，自己花了數年時間訓練2隻喜鵲在家附近範圍只叼走樽蓋，只要喜鵲叼回一個樽蓋並掉進收集器，旁邊會自動掉出糧食當是獎勵。但當中過程非常困難，因為先要引起喜鵲的興趣，而且要定時餵飼牠們，並鼓勵他們飛來找自己，以建立關係。

起初成年的喜鵲對回收機抱着不信任又小心翼翼的態度，反而較年輕的喜鵲較為勇敢，而且樂於進行這個回收任務。但後來多接觸後，成年的喜鵲才放下戒心，整個計劃才進行得較為順利。

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漢斯亦有拍片紀錄喜鵲進行任務的過程，可見2隻喜鵲在訓練過後亦變得熟手，知道只要收集樽蓋並掉進收集器就有東西吃，而較年輕的喜鵲更同時會保持地方整潔，反而成年的喜鵲會不斷叼樽蓋，然後旁邊的食物堆到跌出桌上，非常爆笑。

漢斯稱未來會繼續訓練可愛的喜鵲們，希望牠們收集其他垃圾如煙頭、掉在地上的水果等，為環保繼續努力。網民大讚喜鵲們非常醒目，又指牠們變成環保戰士，由大自然守護大自然，「令人驚豔的成果」、「動物也要環保了」、「喜鵲太聰明了吧」。

（Boredpanda）

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