確診津貼5000元｜新宿向染疫者派10萬日圓　成東京都最嚴重疫區

【新冠肺炎／確診5000／肺炎津貼／津貼5000元】本港新冠肺炎疫情大反彈，食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）表示，政府正擬鼓勵有需要市民參與檢測，不希望他們因為擔心生計問題而拒絕檢測，所以初步打算向確診後又有需要的人士發放一筆過毋須入息審查的5000元津貼。 有關安排惹起巿民關注，不少人持相反意見，恐怕變相鼓勵部份人故意做出高危行為，以便「博染疫、攞津貼」。其實向患者派津貼的安排在外國亦有先例，例如日本東京都新宿區，今年7月宣布會向確診者提供10萬日圓（約7500港元）慰問金，以保障生活，而該區亦成為東京都內染疫情況最嚴重區域。

食物衞生局局長陳肇始。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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食物及衞生局局長陳肇始指，市民特別是基層人士擔心確診後手停口停，減低他們接收強制檢測的動機，因此決定對參加檢測的確診者給予5000元津貼，相關細節經勞福局敲定後會盡快公布。

政府的安排引來網民熱議，不少人直斥會令部分人防疫鬆懈，因為香港的新冠肺炎脅患死亡率低及可免費治療，住院時更是包食包住，現在還有津貼可以收取「實在太好啦」。另有人亦質疑政府推出此做法是否可以收效，甚至反而影響檢測速度，令真正有需要接受檢測的人士未能及時檢測。

事件引來網民熱烈討論，大部份都批評政府做法▼ ▼ ▼

向本地確診者派發5000元津貼的安排引來不少政界人士質疑▼ ▼ ▼

另外在連登討論區有網民以「確診派錢呢家嘢，全球係咪得林鄭諗到？」為題發文，質疑是否創出先例，但隨即有人舉出日本已例子，表示「呢個Policy根本就無咩問題」、「佢今次真係純粹抄外國」。

日本疫情：圖為4月7日，東京一個地鐵站，民眾普遍戴上口罩。（Reuters）

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日本東京都新宿區公所在今年7月宣布，進行新冠肺炎檢測後如確診，不論症狀嚴重、輕微，甚至是無症狀，都會給予確診者10萬日圓（約7500港元）慰問金，確保他們在染疫後即使無法工作，仍然可以滿足到生活上的需要。

根據報道，新宿區公所準備了等同1000人慰問金的預算，惟申領人士需要在同年4月7日日本頒布緊急事態時，戶籍已經設在新宿區內的居民才可以領取。新宿區公所表示，截至6月中有約240人有資格領取慰問金。

相關做法同樣曾被指鼓勵市民染疫，以收取慰問金。根據東京都政府截至昨晚8時的統計數字，新宿區確診數字屬多個分區內最高，達3306宗，排第二及第三的分別為世田谷區（3006宗）及東京都外（2122宗）。

（日經新聞、Japan Times）

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