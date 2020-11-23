小一派位丨IQ135考試卻得個位分數　女兒一句話令港媽決意陪追夢

小一派位結果今日（11月23日）公布，不少家長都緊張子女能否考進心儀學校，「求學不是求分數」說得容易，但在競爭激烈的香港，能做到這點的父母又有幾多？有港媽近日於討論區發文，指女兒本是IQ超過135的資優兒童，但同時有嚴重缺損的讀寫障礙問題，導致每次考試也只有單位數成績。港媽面對女兒的成績也曾灰心，但早前女兒取回試卷後的一句話卻令她突然反思，並決定改變心態，全力陪伴愛女追夢。

有港媽指女兒本屬資優兒童，惟因患讀寫障礙致成績差，後來她改變心態，決定陪女兒追夢。（示意圖/ GettyImages）

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該名港媽在親子王國討論區以「永遠個位成績的媽媽」為題發文，指女兒雖然曾接受測試證明IQ高於135，屬於資優兒童，但同時也確認屬嚴重缺損讀寫障礙的患者，故從小一至小三一直是「個位成績嘅表表者」，每次考試成績也只有個位數，甚至因而曾被老師嘲諷：「睇唔出拍住愛因斯坦喎，但佢都好笨！」

港媽指，女兒雖就讀區內名校，但中文最差，英文聽講則無問題，惟無法寫出文字，「其實佢真係唔笨，只係同文字開舞會啫」。她曾向學校反映女兒的學習需要，惟校長聞言「第一句就係 『你轉校啦』」，令她不禁對校方死心，只好教導女兒毋須介意老師或別人的閒言閒語。

港媽受女兒的話觸動，決定放手讓子女走屬於自己的人生路，追逐舞蹈夢。（示意圖/GettyImages）

港媽無奈表示，曾經試盡方法，卻未能幫助女兒改善，「我有發脾氣、有哄過、有慢慢教、有喊、有支持、有放棄，最後結果是個位」。看到身邊的朋友大曬子女的成就，她說已感麻木，「佢小朋友幾叻，攞咩獎，攞咩Support（獎學金），第幾名……我都無晒知覺」，只好不斷告訴自己「分數不代表一切」。

早前女兒完成考試，再次派回一張單位分數的試卷回家，港媽未感驚訝，打算與女兒讀卷解釋及改正時，才發現女兒「自己改好晒」。當時女兒對她說：「其實我識㗎，但係啲字真係會走來走去。」

這句話說進了港媽心中，她由心而發回應女兒：「我知你識，但我反而想追求人生，唔好再為追成績，最多我陪你。」女兒聞言則高興大叫，表示日後想成為一位舞蹈家，經歷讓港媽反思學習的目的，「佢有夢想，我想陪佢發夢，好過追成績，因為佢自己都好辛苦」。

港媽同時身體力行陪女兒追夢，安排女兒學芭蕾舞，中國舞及K-POP等舞蹈發展興趣，又鼓勵一眾家長放手讓子女走屬於自己的人生路，「因為有囡囡，我睇法改變，其實是她教導我，夢想同現實係需要努力，把夢想拉到現實」。

帖文引來大批網民共鳴，紛紛為港媽及其女兒打氣，「每個人都應該有自己嘅生存方式，不要以一般嘅思維，來評定佢哋嘅能力」、「成績唔係最重要，分數亦唔代表小孩的能力及價值」。有網民也認同父母的支持對子女極為重要，「媽媽心態好重要，囡囡有你同行，無論夢想實現與否，佢都一定會有好多得着」。

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