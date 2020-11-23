迪士尼抽獎送門票｜登記11大須知！做錯呢3樣隨時DQ｜附登記連結

【香港迪士尼抽獎登記方法／Disneyland／「FUN 享奇妙夢想」大抽獎／優惠／申請方法】香港迪士尼樂園推出「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，慶祝樂園成立15周年，現正接受登記。不過登記時亦有多個位需要注意，否則可能無法參加抽獎。

香港迪士尼樂園推出「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，慶祝樂園成立15周年，現正接受登記。（資料圖片）

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香港迪士尼樂園「FUN享奇妙夢想」大抽獎正接受登記，究竟如何登記？何時截止？如何知道有否中獎？獎品使用期限又有多長？另有3個地方如果做錯隨時無法參加抽獎！以下一一話你知：

迪士尼抽獎11須知▼▼▼

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登記網址（11月21日早上9時開始）：按此

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即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

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