迪士尼抽獎送門票｜登記11大須知！做錯呢3樣隨時DQ｜附登記連結

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【香港迪士尼抽獎登記方法／Disneyland／「FUN 享奇妙夢想」大抽獎／優惠／申請方法】香港迪士尼樂園推出「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，慶祝樂園成立15周年，現正接受登記。不過登記時亦有多個位需要注意，否則可能無法參加抽獎。

香港迪士尼樂園推出「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，慶祝樂園成立15周年，現正接受登記。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

香港迪士尼樂園「FUN享奇妙夢想」大抽獎正接受登記，究竟如何登記？何時截止？如何知道有否中獎？獎品使用期限又有多長？另有3個地方如果做錯隨時無法參加抽獎！以下一一話你知：

迪士尼抽獎11須知▼▼▼

+23
+23
+23

登記網址（11月21日早上9時開始）：按此

百佳抽獎結果名單出爐！10個頭獎一分鐘掃貨有無你份？｜附連結
百佳抽獎今起領獎│領獎方法期限、1分鐘掃貨攻略　有1步記得要做
香港健康碼｜4檢測中心今開放　2類人不合資格＋健康碼申請方法
銀色債券2020｜保底3.5厘息！認購申請方法、年期必看　但有2限制
天堂與地獄公廁出爐！即睇你嗰區邊個公廁最正最舒暢　呢區無得輸
同場加映：邊區收入高？盤點18區入息中位數　金融區僅第2　第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

即睇入息中位數最高地區排行11至18位▼▼▼

+27
+27
+27

即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

+35
+35
+35

更多詳情可看：邊區收入高？盤點18區入息中位數　金融區僅第2　第1位錢從何來？

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。