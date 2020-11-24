6÷2(1+2)=？　最難數學題考起百萬網民　計數機點解有2個答案？

【6÷2(1+2)=／最難數學題】肺炎封城做乜好？英國受新冠肺炎疫情影響，政府11月初起推出一系列封城措施，不少民眾困在家中大呼無聊，早前有網民在twitter發起解開數學題「6÷2(1+2)=」的挑戰解悶，不料答案竟出現大分歧，堅持「答案是1」或「答案是9」的兩派人馬爭持不下，雙方都認為自己是根據BIDMAS順序原則解題，令「#BIDMAS」一時間在twitter成為熱門標籤。

「先乘除後加減」、「括號優先計算」等數學原理相信不少人小學起就已經根深蒂固，但在「6÷2(1+2)=」這條簡單數學題中就會出現兩種答案迴異的計法。

數學計算方式不同，竟然可以得出不同答案。（電影《驕陽似我》劇照）

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根據綜合中等教育證書（GCSE）修訂方法的數學公式解題順序BIDMAS，應按括號（Brackets）、次方（Indices）、除法（Division）、乘法（Multiplication）、加法（Addition）、減法（Subtraction）的順序解題。但計算6÷2(1+2)時竟然出現了1或9兩個答案，而且兩個答案都遵從了BIDMAS的解題順序，到底那個才是正確？

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既然雙方爭持不下，有人就嘗試請救萬能的「計數機」大神，詎料兩部同一品牌不同型號的計數機，竟分別得出不同答案！

連同型號計算機都「爭持激烈」！（twitter@Jay_Kyuubi）

原來該數學題自2011年起就開始於網上流傳，當時曾引來超過300萬名網民為此爭論不休，美國史丹福大學教授塔沃克（Presh Talwalkar）曾解答指，答案不同是因1917年以前是按數學規則「代數觀點」運算，碰到除法要將「左邊整個算式除以右邊整個算式」，即要先計算2(1+2)部分，因此在1917年前，1才是此問題的正確答案。

但若按1917年以後的現代數學「四則運算」觀點來看，「6÷2(1+2)」必須先計算括號內的算式（即1+2=3），然後將整個算式「6÷2(3)」，由左邊到右邊按順序6÷2x3的排列次序去作運算，故正確答案是9。

那到底為什麼作為現代產物的計數機會計算出截然不同的答案呢？全因題目中的「2(1+2)」部分其實在數學中屬於「隱乘」，而部分計算機視隱乘不同於一般乘法，並會優先執行隱乘，例如Casio fx-3650P，因此執行「隱乘」後就會得出答案為1。

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