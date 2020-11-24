熊熊懸崖邊拍性感照嚇到腳仔軟　著錯鞋瘋狂拗柴　網民睇到心慌慌

台灣女星熊熊（卓毓彤）挺過一連串負面風波後，除了繼續拼事業、運動維持體態，仍不時會與粉絲分享生活。她昨（23日）和好友薇如一起現身內湖金面山步道，抵達知名拍照景點「剪刀石」時，不忘拍下一系列美照，當下還直接將上衣脫下，大方展現火辣身材，讓不少網友一飽眼福。

「一直在玩命！」熊熊懸崖邊拍性感照 網民心慌慌同時心動了（點圖放大↓↓↓）

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熊熊23日和薇如說走就走，首度挑戰爬金面山，雖然因為穿錯鞋子頻頻「翻船」（指腳踝扭傷），下山時膝蓋也感到相當不適，膝蓋、腳趾全都受了傷，不過越挫越勇的她，打算在下一次挑戰前，添購更多爬山配件：「接下來想要來挑戰更多山，爬山有氧看美景拍美照開心。」

雖然天氣不穩，但是幸運的是，熊熊和薇如下山之後才開始下雨。期間，姊妹倆開心在著名景點「剪刀石」拍照留念，由於大石旁邊就是懸崖，拍照過程中忍不住嚇到腳軟，當時2人還遇到好心的山友幫忙拍照，薇如驚呼：「用生命幫我買拍照！！看他在岩石上跳來跳去，我的心臟也快跳出來！！」她也強調大人小孩都不要學：「不怕一萬，只怕萬一喔！」

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格外引人注意的是，熊熊爬山時，原先穿著白色T恤搭配黑色緊身褲，到了山頂拍照時，畫面卻不見原先的上衣，在戶外直接脫到剩下裡頭的運動內衣，不僅超深事業線隨之現形，傲人G罩杯胸型更是讓人一覽無遺，大方展現火辣身材，畫面被讚相當性感，意外在網路上掀起一陣熱議。

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