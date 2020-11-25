【趣一趣】日本汪星人呆站窗前　回頭一秒變沉思樣笑爆主人

不少人試過站在窗邊看着遠方沉思，但原來「窗前沉思者」並非人類的專利。日前Twitter用戶上載愛犬圖片，可見「汪星人」用後肢站立，望向窗外遠景思索，下一秒被發現時轉轉頭回望主人，令樓主覺得「狗狗的真身其實是人類」。圖片引來網民討論，有人更上載愛貓陰暗下雨天時站在窗前遙望遠方的沉思照，笑言「突然看到會嚇死」。