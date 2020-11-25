【趣一趣】日本汪星人呆站窗前　回頭一秒變沉思樣笑爆主人

撰文：田中貴
最後更新日期：
不少人試過站在窗邊看着遠方沉思，但原來「窗前沉思者」並非人類的專利。日前Twitter用戶上載愛犬圖片，可見「汪星人」用後肢站立，望向窗外遠景思索，下一秒被發現時轉轉頭回望主人，令樓主覺得「狗狗的真身其實是人類」。圖片引來網民討論，有人更上載愛貓陰暗下雨天時站在窗前遙望遠方的沉思照，笑言「突然看到會嚇死」。
狗狗用後肢站立正望向窗外遠景。（Twitter圖片）
日本有網民分享與狗狗互動的影片。（Twitter帳號「Yumiki_ran」圖片）
イッヌ、これが正しい「お手」だと思って真剣にやってる…😂 なぜなのか😂💥 もうこれが正解でいいよね…？ pic.twitter.com/7bnryP2gRN— 弓木らん (@Yumiki_ran) September 13, 2020
👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇
日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」 零戒備狀態好引誘人👇👇👇
日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇
+15
+15
+15