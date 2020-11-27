強制檢測｜再多7個指明場所！檢測中心、47間普通科診所地點一覽

【社區檢測中心／強制檢測／跳舞群組】本港新冠肺炎疫情急速惡化，政府更指明部份群組人士要強制檢測，引起熱論。其實除了9間社區檢測中心，政府亦提供多個途徑讓市民檢測，包括醫管局47間指定普通科門診診所、衛生署認可私營化驗所，以及流動採樣亭等，以下一一話你知。

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本港新冠肺炎疫情近日反彈，其中以跳舞群組感染情況最嚴重。政府11月26日再引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定時間內曾到過以下7間指明場所的人，須於限時前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

新增7間指明須強制檢測場所＋檢測時限▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

如果需要檢測，政府目前提供多種途徑，包括於醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包、到衛生署認可私營化驗所檢測，以及到9間社區檢測中心接受檢測服務等，各種檢測方法地點、開放時間及須知如下。

醫管局47間指定普通科門診診所位置＋開放時間

港島區指定診所▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

九龍區指定診所▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

新界區指定診所▼▼▼

+ 61 + 61 + 61

9間社區檢測中心位置、收費、開放時間

社區檢測中心位置、收費及開放時間，以及有2類人士不合資格▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，市民可於24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）揀選檢測地點和時段，亦可以直接前往檢測中心即場登記及檢測。

如檢測結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明；若為陽性，會收到衛生署通知，並安排送到公立醫院隔離和治療。

7個流動採樣亭及樣本瓶派發點

流動採樣亭及樣本瓶派發點▼▼▼

衛生署認可私營化驗所檢測名單▼▼▼

另外，有需要人士亦可到醫管局任何醫療設施，包括普通科門診診所或急症室，按照醫護人員指示接受檢測。

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