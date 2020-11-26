網上有人便宜放售PS5　女生接線卻來了中年男　出售原因惹哭網民

上網買個遊戲機，結局竟然可以令無數男網民在心裏淌淚。Sony新一代遊戲主機已經推出，引來各路網民一輪搶購，近日台灣一名男生意外在網上找到有人便宜外售PS5，打電話接線的是一名女性，但出來交易的卻是一個中年男子，台男閒聊時大讚對方「你很會訂欸，你是訂到兩台嗎？」意外揭發事件是宗「悲劇」，眾多網民感同身受，「看完我都哭了」。

PS5是許多男生的夢中情人，率先買到尤如中大獎，但從網上買到的PS5，看着卻令令人鼻酸。（事主fb圖片）

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雖然遊戲玩家向來買Sony主機都鼓吹避開「第一水」，但PS5魔力實在太大，開售引來一頓瘋搶，成功到的還要在社交網站「放閃」，幫男友買到PS5的女友更可以一下子升上長賢妻良母的「神壇位置」。日前一名台灣男生分享在網上買到PS5的經過，成功入手卻令自己鼻酸。

台男提到他在網上約了人「面交」PS5，提早到交易地點後打電話給對方確認，但接線的是個女生。

PS5藏着的男人悲歌：

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雖然PS5推出前被很多人取笑像抽濕機、空氣清新機，但台男嘆道，「果然，女人還是分得出女人還是分得出來和PS5跟空氣濾淨機的差別」。帖文更令許多男網民心酸，「比悲傷更悲傷的故事」，又形容是家暴事件。

網民點睇：

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女網民都話幫唔落：

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