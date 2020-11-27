港產MedCare口罩最平$1個　包括Level 2、3兩色選擇　11.28開售

【口罩 / MedCare / 疫情/ Level 3】新冠肺炎第4波疫情來勢洶洶，口罩消息再度引起關注。港產口罩MedCare將於本周六（28日）起推出優惠，分別發售規格達ASTM Level 2及Level 3的成人口罩，前者最平1元1個口罩，後者則最平2.5元一個，有兩色選擇。
MedCare發售規格達ASTM Level 2及Level 3的成人口罩。（MedCare圖片）
MedCare將於周六（28日）至12月4日（五）期間，在網店推出「疫情前價格」優惠，包括規格達Level 2的3層3防熔噴口罩，BFE、PFE及VFE均達99%或以上，最平藍色50個裝售50元，即每片僅1元，另設紫色30個裝，售價為38元。另有5層頂級納米口罩，規格達Level 3，50個及30個裝分別售125元及85元。買滿600元免費送貨。
MedCare優惠詳情及口罩規格：
網上訂購時間：11月28日（周六）上午9時起 – 12月4日（周五）
發貨時間：三至四工作天
發貨方法：順豐速遞
口罩型號：1）醫療級成人口罩1680 Pro mask
•3層熔噴超透氣一次性口罩
•BFE、PFE、VFE達99% 或以上
•ASTM level 2
•尺寸：175 x 95mm
•顏色：幻彩紫 或 天空藍
•包裝：30片/盒（紫色）或50片/盒 （藍色）
優惠價：HK$38/盒（紫色）、HK$50/盒（藍色）
口罩型號：2）頂級成人口罩1880 Pro mask
•5層頂級納米 (Nano) 薄膜口罩 （可重用）
•BFE、PFE、VFE達 99% 或以上
•當中 BFE 更達至 99.9a%
•ASTM Level 3 Equivalent
•尺寸：175 x 95mm
•顏色：幻彩紫 或 天空藍
•包裝：30片/盒（紫色）或50片/盒 （藍色）
優惠價：HK$85/盒（紫色）、HK$125/盒（藍色）
盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE逾99%，售價為70元50片獨立包裝，於銅鑼灣、旺角及粉嶺Ashop門市有售，或到網店訂購。
盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）
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