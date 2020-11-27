呻阿媽病態式送禮　不問自取物品贈親戚　女兒：不想同她傾半點偈

同一屋簷下生活，即使是兩母女也自然多爭執。有女子最近於網上吐苦水，不滿母親經常自把自為，未經她同意下便將其購買的東西轉送親戚，當她開口提醒時，反而被母親呼喝，並大講風涼話，令事主非常反感，困惑問道：「其實，她咁樣是否是一種病態？」，又指母女關係因此冰封，根本不想與對方聊天。

有女子發文抱怨指母親經常拿她的東西送贈親戚。（示意圖/資料圖片）

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該名女子在親子王國討論區以「其實，這樣叫尊重嗎？」為題發文，指家中早前壞雪櫃，母親便自把自為地將只喝過1次的蘋果醋送贈姨媽，此前女子毫不知情，母親未曾詢問她意見。

女子直指，「我媽很喜歡常常把我買嘅嘢、我朋友送贈嘅嘢，只要開過少少口，就永遠把我啲嘢，9秒9送贈給我阿姨一家」，更尤其喜歡選在她外出上班時「行動」。她稱曾好聲好氣地反映不滿，惟母親卻聲大夾惡地說自己的做法完全沒有問題，令她心裏很難受。

女子直言母女關係因此大受影響，她也不想再與母親聊天。（《愛回家之開心速遞》劇照）

女子又指母親會在其面前說風涼話，「要問我阿姨，支醋好不好飲？」讓她忍不住問網民意見，「請問妳們當中做媽媽嘅，也會這樣對待自己的仔女嗎？」，懷疑母親這種「送禮習慣」已成為病態，因此自己也不願與對方談心，兩母女的關係惡劣，「其實有好多事都不會同她講，亦不想同她傾半點偈」。

不少網民回應帖文，認為樓主母親欠缺尊重，但也可能出於「一家人無分彼此」的想法；另有部分網民獻計，着樓主照板煮碗將母親的東西送給他人，坦言「妳下下忍氣吞聲，佢唔會收手」，又或者找親戚要回物品，「我會問阿姨攞返，攞多幾次阿姨應該唔好意思要啦」。

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