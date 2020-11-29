好心收留老婆親戚　3個月變白住1年　大姨1個習慣人夫成世有陰影

「在此鄭重發誓，只要他們搬走，永遠不會再給他們來過夜。」台灣一名人夫日前在facebook發文，抱怨因好心讓大姨和舅仔暫住家裏，一開始稱3個月，唯現在已白吃白喝一年，完全沒有搬走的意思，而大姨一個生活習慣更令他非常崩潰，揚言送客後絕不會再讓他們登門入室留宿。

台男稱好心讓大姨和舅仔暫住家裏，一開始稱3個月，唯現在已白吃白喝一年，完全沒有搬走的意思。（《上流寄生族》劇照）

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該名人夫在fb群組「爆怨2公社」發文，指太太的姐姐和弟弟因租約期滿，房子被屋主收回，兩夫婦因而好心收留他們暫住，說好只住3個月，唯至今已入住超過一年，看來完全沒有搬走的意思，還要白吃白喝，甚至不時邀請其他朋友來其家吃喝一整夜，當正自己家一樣，加上其生活習慣及衛生情況很可怕，包括大姨竟然用其刮鬍刀刮她的陰毛，再嫌刀不夠利，因而令他非常苦惱。

台男力數暫住大姨及舅仔多宗罪全文↓↓↓

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帖文引起網上熱議，網民直言「請神容易送神難」，又指2人行為缺德又噁心，「難怪被房東收回房子」，並建議倒不如樓主離家出走算了，有人則問為何老婆沒出聲，「如果老婆不好意思當壞人，那就先告訴老婆自己的感覺，然後直接趕人」。

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