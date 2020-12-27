中年男愛愛4煩惱　台YouTuber：不敢與女神一夜情　醫生解性疑慮

【深夜保健室／雞排妹／鄭家純】「中年危機」是不少男士的惡夢，如在性方面力不從心更有可能影響個人心理及夫妻關係。「雞排妹」鄭家純早前邀請泌尿科醫生講解中年男士的性能力障礙問題，同時找來YouTuber兼台北市議員「呱吉」邱威傑大談男性心事。「呱吉」於影片不諱言雞排妹是「最棒的性幻想對象」，不過卻稱就算有機會一親香澤，男士們也不敢跟她發生關係，原因令中年漢深有同感。

雞排妹（鄭家純）找了YouTuber兼台北市議員「呱吉」邱威傑大談中年男士的性能力危機。（「深夜保健室」授權）

「深夜保健室」早前請來呱吉大談中年男士的性能力危機，呱吉大膽表示一直覺得雞排妹充滿魅力，但礙於已結婚，因此對方只是「最棒的性幻想對象」。不過呱吉續指，曾有同事提及，即使雞排妹願意接受一夜情，一般男生也不會夠膽「去馬」，皆因大家都擔心事後雞排妹會說「我覺得你表現真的不是很好耶」。雞排妹聞言幽默回應，表示：「我的確在心裏面會有一個Rank，但我不會講出來，所以不用擔心會被我傷害到。」

節目請到泌尿科醫生莊豐賓解答中年性能力障礙問題，他指一般男士進入中年後性行為次數減少的原因主要是心理影響生理，如自覺性器官外表不及以前、擔心表現不好而失去信心等，指出只要定時運動及保持良好生活習慣，性能力其實能「靠訓練」慢慢復原，故有問題應及早就醫，否則「到病入膏肓時只能靠藥物」。

莊豐賓又提供自行檢測的方法，按國際勃起功能指標量表根據過去6個月的情況回答5個問題並計分，如5題總分低於或等於21分，便代表遇到性功能障礙，應盡快求醫以獲得專業診斷及治療。

按圖看國際勃起功能指標量表問題：

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】

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