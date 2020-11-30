網民發起唔玩fb轉場去MeWe　無廣告其次　另一原因更重要｜附教學

【MeWe／Facebook／好處／教學】Facebook雖然是香港最多人使用的社交媒體之一，但近年因為演算法及廣告等問題而為人詬病。近期有網民發起「轉場」至另一個社交媒體「MeWe」，並列出多個MeWe的優點，除了因為沒有廣告，不少網民稱更重要是「可以避開長輩親友」，而且可抗衡facebook的壟斷，「點都要開返個account玩下」。以下就是網民提到的數個優點及相關的教學懶人包！

近日有不少網民號召從facebook過檔，轉用MeWe。（網上圖片）

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MeWe由美國Sgrouples Inc.創辦，創辦人Mark Weinstein在網站介紹自己稱「真正尊重會員私隱的次世代社交媒體」，更標榜「沒有廣告、沒有間諜軟件、沒有廢話，你的世界是非賣品」。根據資料，MeWe在2012年成立，2015年完成測試周期。

Mark Weinstein（右）是MeWe創辦人。（MeＷe「Mark Weinstein」圖片）

MeWe之所以突然爆紅，其中一大原因是美國選舉期間，現美國總統特朗普的多個帖文都被facebook及twitter加上「有爭議」的注解，引起特朗普支持者的不滿，於是開始尋找這兩個社交媒體的代替品，而MeWe就是其中之一。

香港網民或多或少亦都受到影響，開始從常用的facebook轉場到MeWe，應用程式下載量亦一度名列前茅，可見相當受歡迎。

以下就是綜合網民意見及網上資料所得，MeWe的主要優點及一些缺點：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）

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註冊使用MeWe的方法十分簡單，只需輕鬆3步即可：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）

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同場加映！（香港01製圖）

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