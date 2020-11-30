廣東13歲女休學嫁17歲男　當局介入「拆散」：雙方自由戀愛1年多

雖說愛情無分年齡界限，但到了談婚論嫁也應慎重考慮。內地最近瘋傳一段17歲男生迎娶13歲少女的影片，雙方按風俗舉行婚禮，最後鎮政府介入調查，指2人「自由戀愛」1年多，現已要求少女返回娘家，並為當事人提供心理輔導。

廣東省1對17歲和13歲男女結婚，後被鎮政府介入調查。（微博影片截圖）

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事發於廣東省汕頭市潮陽區貴嶼鎮，17歲盧男於上周四（26日）迎娶鄰村13歲莊姓少女，男女雙方分別已退學和休學。片中該對「新人」在紅桌前吃飯，打扮非常喜慶，桌上則有紅燭和「雙喜」擺設，旁邊有大人讓他們多吃飯菜。

根據內地法例規定，男子法定結婚年齡為22歲，女子則為20歲；未成年人的父母或其他監護人不得允許、逼使未成年人結婚，或者為他們訂立婚約。影片隨即在網上瘋傳，貴嶼鎮政府上周六（28日）表示，經調查證實該對男女自1年多前「自由戀愛」，因雙方父母的「法制觀念淡薄」，遂於今年11月26日依農村風俗為2人舉行婚禮，惟未曾到民政部門辦理婚姻登記。

鎮政府指出，當局已教導涉事家長相關法規，並責令女方父母讓莊女回到其家庭，另外將為「新人」提供心理輔導，建立「正確的婚姻觀念」勸導2人復學。

消息傳出後引來大批網民留言，認為男女雙方心智尚未成熟卻要結婚，「看來是我孤陋寡聞了，還是過於保守落後了」、「13歲身心都沒發育成熟你讓她自由戀愛？還住一塊？」、「現在還在大清嗎？」；亦有人批評雙方父母無知，「父母都同意婚事，這才是令我頭皮發麻」。

同場加映：印尼1名78歲男子上月迎娶1名比自己小61歲的少女，於當地社會引起哄動。兩人的婚禮照片獲網民瘋傳，男方送贈的聘禮多到要用兩輛卡車來載，當時男方更開心表示，希望可以與新任妻子誕下一名孩子。沒料婚姻僅維持22日，他便單方面寄出離婚信，女方家人直指休妻事件如「嚴重羞辱」整個家族，老翁其後自揭離婚原因▼▼▼

印尼一名78歲男子上月娶了17歲少女，婚禮照片在社群媒體上引起轟動。（FB@ilovekarawangid）