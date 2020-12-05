日韓混血模特兒睇樣估唔到幾歲　氣質被封御姐系美女　歌喉再加分

日本和韓國也是盛產美女的地方，如果是兩地混血的模特兒，美貌或會更加誇張！日韓混血兒Kika（IG：kik_____a_）是著名的模特兒網紅，不論顏值及身材亦十分標青。雖然她已過30歲的熟女之齡，但外貌完全看不出來，反而更令人覺得她有一種成熟的氣質，因而被封「御姐系」美女！

日韓混血兒Kika是著名的模特兒網紅，不論顏值及身材都十分標青。（IG「kik_____a_」圖片）

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Kika在網上的人氣頗高，單是IG就有逾24萬人追蹤，IG上除了自己的生活照外，她偶爾會分享性感照，粉絲們都覺得十分之有眼福吧！顏值爆燈的Kika精緻得如公仔一樣，其實她今年已經34歲，但保養得宜下絕對令人看不出她的真實年齡，感覺像廿多歲的少女差不多。加上其打扮風格，Kika行出來就已經令人感覺到女士們的成熟美，絕對配合網民給她的「御姐系」稱號。

Kika經營YouTube頻道「Kikaチャンネル」，間中上載自己翻唱日本歌曲的Cover短片，不少網民聽完都大讚人靚聲甜！

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