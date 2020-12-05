雙子座流星雨12.14現身！最佳觀賞地點+時間　仲有超罕見天文現象

【雙子座流星雨2020／香港地點】踏入12月，2020年進入尾聲，而今年最後一場主要流星雨，即年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」，將於12月14日迎來高峰！究竟什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。 而除了雙子座流星雨，今個12月還會有另一個超罕見天文現象！

流星雨之王 ── 獅子座流星雨上月已經現身，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」壯麗場面，最後一張更「靚到癲」👇👇👇

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而今次12月天象主角，是每年最可觀流星雨之一的「雙子座流星雨」。

「雙子座流星雨」過往靚相逐格睇👇👇👇

（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

話你知最佳觀測時間

太空館網站顯示，12月4日至12月17日是「雙子座流星雨」活躍期，並會在12月14日（周一）迎來高峰，天頂每小時更有150顆流星，且在香港觀測條件「極佳」，快看看何時觀測最靚吧。

雙子座流星雨最佳觀測時間 👇👇👇

手機、相機影流星雨教學

見到流星雨除了快快許願，當然要留下「永恆」回憶？要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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觀賞地點推介

至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

4大觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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在家防疫 上網都有得睇流星雨直播

不過由於本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，並不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看雙子座流星雨。

直播連結：台北天文館

12月仲有超罕見天文現象 錯過要等20年

除了雙子座流星雨，12月還有較為少見的「木星合土星」天文現象。

看看「木星合土星」是什麼一回事👇👇👇

木星合土星是指木星和土星運行至黃經相同位置，大約每20年才出現一次，屬較少見天文現象。在12月21日（星期一），木星和土星在視覺上會極為靠近，相隔只有約六角分，大概五分之一個月球大小，是近400年以來最接近一次。

市民可於當晚6時至7時30分期間，往西南偏西方向視野廣闊地方觀賞兩顆行星，亦可於12月21日前後1日晚上觀賞兩顆行星，它們仍然非常靠近，不過未必能夠以肉眼分辨出兩顆行星。

下一次木星合土星，將於2040年出現。

流星雨是什麼？

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

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藝人王君馨與圈外男友Daniel結婚，姊妹團成員多已出嫁。（視覺中國）

尋覓終身伴侶是不少人的人生目標，姻緣除了天注定，是否與居住的區域有關呢？

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區結婚率及數字，發現黃大仙區雖然有黃大仙「坐鎮」，但結婚率卻是「包尾」，比中西區更低。究竟哪一區才是最旺姻緣、讓單身人士贏在起跑線的呢？以下圖表一一話你知。

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