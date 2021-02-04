下周大雷雨！除夕年初一二天文台料氣溫暖到呢個數！羽絨隱患留神

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-04 11:53

【天文台／除夕／年初一／溫暖／香港氣溫／冬季季候風／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】天文台表示，東北季候風會在明日逐漸被一股海洋氣流取代，周末至下周初華南沿岸有薄霧，日間相當溫暖，而高空擾動會在下星期二、三為華南帶來大雨及雷暴。另外，除夕、年初一及年初二預計溫暖，高見2字頭。 不過天氣時暖時冷，保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包、羽絨切記不可亂用，否則會有灼傷等危險。其他禦寒保暖疑問，以下一一解答。 另外，之前連日寒冷天氣下網民不禁叫苦，大呻出現多種不適症狀，天氣又變來變去，要齊齊留意禦寒保暖貼士。

【最新預測】即睇你嗰區幾暖▼▼▼

2月11日除夕氣溫：

+ 21 + 21 + 21

2月12日農曆新年年初一更暖：

+ 21 + 21 + 21

2月13日農曆新年年初二亦暖：

+ 21 + 21 + 21

相關報道：傳農曆新年除夕-2度史上最凍！真係無可能？即睇天文台136年數據

如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

+ 32 + 32 + 32

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！

除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

+ 11 + 11 + 11

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

+ 20 + 20 + 20

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

天文台表示，東北季候風會在明日逐漸被一股海洋氣流取代，周末至下周初華南沿岸有薄霧，日間相當溫暖；高空擾動會在下星期二、三為華南帶來大雨及雷暴，隨着高空擾動遠離，除夕及農曆新年沿岸地區天色好轉。

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

今個冬天比較冷？

本月寒冷天氣可能只是冬天的開端，事關天文台於facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備多些厚衣了。

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究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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