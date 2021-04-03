下周轉涼屯門等1日跌10度！天文台料多區1字頭｜冷氣機3情況勿用

【天文台／轉涼／冷氣機使用、保養、慳電／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／潮濕】天文台表示，下周風勢較大，氣溫較低；一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周持續影響廣東沿岸，該區氣溫普遍較低，而一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨的天氣。
根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨，而打鼓嶺、上水、屯門等地區氣溫則1天急跌10度，由4月4日最高32度，跌至4月5日最低22度。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。
另外，夏天又是冷氣機出動時間，但長時間後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！
即睇各區氣溫，下周氣溫較低▼▼▼
4月3日超熱，最高34度：
4月4日清明節、復活節最高33度：
4月6日氣溫開始下跌：
4月8日繼續涼：
4月9日更涼，分區最低18度：
冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼
另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼
5招快速乾衣▼▼▼
如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼
小心羽絨4大安全隱患
保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。
穿羽絨4大安全隱患：
禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！
除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。
禦寒保暖8大Tips▼▼▼
着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼
第1招：學模特兒走路
第2招：雙手互拉
第3招：手牽手轉圈
天文台表示，下周風勢較大，氣溫較低；一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周持續影響廣東沿岸，該區氣溫普遍較低，而一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨的天氣。
之前不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。
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究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。
新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼
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