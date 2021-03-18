冷鋒周日殺到下周顯著較涼！天文台料多區氣溫1字頭　教你8式保暖

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【天文台／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／潮濕／禦寒保暖Tips】天文台表示，受一股較潮濕偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸日間相當溫暖，早上有薄霧，但預料一道冷鋒會在星期日稍後抵達廣東沿岸，受其相關的東北季候風影響，下周初該區早上顯著較涼。

而根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

另外，天氣時暖時冷，保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包、羽絨切記不可亂用，否則會有灼傷等危險。其他禦寒保暖疑問，以下一一解答。

先看各區氣溫預測，你嗰區有幾涼？▼▼▼

3月21日氣溫：

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3月22日氣溫：

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3月23日氣溫：

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3月24日氣溫：

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【再看各區濕度預測】看看你嗰區有幾濕▼▼▼

3月18日濕度：

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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禦寒保暖8大Tips　暖包咁用隨時灼傷！

除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

天文台表示，受一股較潮濕偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸日間相當溫暖，早上有薄霧，但預料一道冷鋒會在星期日稍後抵達廣東沿岸，受其相關的東北季候風影響，下周初該區早上顯著較涼。

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

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同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

即睇各區收入排名▼▼▼

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