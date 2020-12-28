冷鋒明晚殺到！天文台調低氣溫預測多區最低4度　飲酒保暖仲衰？

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【香港氣溫／寒冷天氣警告／除夕／平安夜／聖誕節／冬季季候氣／天文台／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】本港近日天氣稍稍回暖，但周四周五會更凍，而天文台調低除夕、元旦氣溫預測至7、8度，分區氣溫更跌至只有最低4度。全港究竟哪個地區最凍？保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包切記不可亂用，否則會有灼傷危險。其他禦寒保暖疑問，以下一一解答。

另外，連日寒冷天氣下網民不禁叫苦，大呻出現多種不適症狀，天氣又將變冷，要齊齊留意8招禦寒保暖貼士！

即睇你嗰區會幾凍！最低只有4度…▼▼▼

12月31日除夕氣溫預測：

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1月1日元旦氣溫預測，比除夕更凍：

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禦寒保暖8大Tips

寒冷天氣下，大家緊記做好保暖，以下8招大家要留意，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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天文台表示，一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸，該區有幾陣雨，受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴；除夕及元旦該區天氣嚴寒，非常乾燥，隨後數天早上氣溫仍然偏低。

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

今個冬天比較冷？

本月寒冷天氣可能只是冬天的開端，事關天文台於facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備多些厚衣了。

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