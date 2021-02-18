初七人日清涼有熱帶氣旋！天文台料多區氣溫1字頭　小心羽絨隱患

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-18 11:40

【天文台／溫暖／香港氣溫／冬季季候風／禦寒保暖Tips】天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日繼續影響廣東，早上清涼，內陸日夜溫差較大；隨着該季候風在周末至下周初緩和，華南大致天晴，日間溫暖；預料一道雲帶會在下週中期覆蓋華南地區。此外，現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會未來兩三日大致移向菲律賓中南部。 不過天氣時暖時冷，保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包、羽絨切記不可亂用，否則會有灼傷等危險。其他禦寒保暖疑問，以下一一解答。 另外，之前連日寒冷天氣下網民不禁叫苦，大呻出現多種不適症狀，天氣又變來變去，要齊齊留意禦寒保暖貼士。

【最新預測】即睇你嗰區有冷▼▼▼

2月18日初七又轉涼▼▼▼

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2月19日年初八更冷▼▼▼

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2月20日初九繼續冷▼▼▼

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相關報道：傳農曆新年除夕-2度史上最凍！真係無可能？即睇天文台136年數據

如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！

除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日繼續影響廣東，早上清涼，內陸日夜溫差較大；隨着該季候風在周末至下周初緩和，華南大致天晴，日間溫暖；預料一道雲帶會在下週中期覆蓋華南地區。此外，現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會未來兩三日大致移向菲律賓中南部。

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

今個冬天比較冷？

本月寒冷天氣可能只是冬天的開端，事關天文台於facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備多些厚衣了。

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究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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