周四起又凍又雨！天文台料多區跌至最低4度　3個動作令你快速變暖

【寒潮／香港氣溫／寒冷天氣警告／冬季季候風／天文台／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】本港氣溫稍稍回升，但本周後期又會寒冷有雨，市區最低會跌至8度，分區最低更只有4度。 全港究竟哪個地區最凍？保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包切記不可亂用，否則會有灼傷危險。其他禦寒保暖疑問，以下一一解答。 另外，連日寒冷天氣下網民不禁叫苦，大呻出現多種不適症狀，天氣又將變冷，要齊齊留意禦寒保暖貼士。

1月8日及9日再凍過，即睇你嗰區會幾凍▼▼▼

1月8日：

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1月9日：

+ 21 + 21 + 21

禦寒保暖8大Tips

寒冷天氣下，大家緊記做好保暖，以下8招大家要留意，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚仍然清涼，預料一股冬季季候風會在星期三影響華南沿岸地區，隨着該季候風在本週後期增強，華南天氣再度轉冷，雲量較多。

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

今個冬天比較冷？

本月寒冷天氣可能只是冬天的開端，事關天文台於facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備多些厚衣了。

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新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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