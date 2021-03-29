炎熱周中驟雨！天文台料多區32度｜冷氣機慳電tips　3情況要停用

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-29 12:29

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／潮濕】天文台表示，位於南海北部的高空反氣旋會在本周為華南沿岸帶來普遍晴朗及持續炎熱天氣；隨着高空反氣旋稍為減弱，本周中期廣東沿岸有幾陣驟雨；預料一股達強風程度的偏東氣流將在下週初影響該區。 而根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。 另外，夏天又是冷氣機出動時間，但長時間後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

本周最熱32度！即睇你嗰區有幾熱▼▼▼

3月29日最高32度：

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4月1日超熱：

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4月2日繼續熱：

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4月3日更熱：

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冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！

除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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天文台表示，位於南海北部的高空反氣旋會在本周為華南沿岸帶來普遍晴朗及持續炎熱天氣；隨着高空反氣旋稍為減弱，本周中期廣東沿岸有幾陣驟雨；預料一股達強風程度的偏東氣流將在下週初影響該區。

之前不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

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