發現請病假同事IG貼相周圍玩　網民問應否篤灰？　結果不似預期

本港爆發新冠肺炎第4波疫情，巿民必需隔外小心，並且要減少外出活動，如有不適應立即看醫生並留家休息。不過，有網民近日大呻發現請病假的同事仍外出約人吃飯又四處去玩。樓主認為同事有心詐病，又不滿他疫情期間周圍去，遂向網民詢問意見應否要向人事部「篤灰」。不過，網民的反應卻不似樓主預期，大量意見都是批評樓主多事，「邊條法例寫住病咗唔出得街」、「同事之間唔好咁多事啦」、「人哋做乜去邊根本唔到你管喎」。

有網民近日大呻發現請病假的同事約人吃飯又四處去玩，樓主認為同事是有心詐病。（《我要準時下班》劇照）

該港男近日於香港討論區撰文，表示有同事於上周五（4日）工作時，聲稱因不適而要請半天假，後來樓主發現同事在Instagram帳戶出po，顯示當晚約了朋友吃飯，翌日周六更繼續四處去玩。

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樓主極度不忿，認為同事由年頭疫情爆發至今仍毫無防疫意識，「佢本身住慈雲山，早排嗰邊係重災區，公司知佢住嗰頭叫佢WFH，但IG又見佢post打卡相，成日以為自己好清潔，但又要懶型，戴埋嗰啲可重用立體口罩，好似今次咁樣，唔舒服就唔好周圍去啦」。

樓主解釋只是對同事的防疫意識有意見，而非針對他本人，但又指今次同事疑似詐病去玩實在忍無可忍，於是向網民詢問意見：「應唔應該篤爆佢畀HR？」

▼▼▼網民對樓主做法咁樣睇▼▼▼

同場加映（01製圖）

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