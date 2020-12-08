50歲同性戀爸爸和女兒前男友訂婚　阿囡仲主動提捐卵：已去凍卵

爸爸愛上了自己的前男友，更打算共諧連理，女兒竟然主動提出捐卵給他們生仔？英國首對透過代母傳宗接代的同性伴侶Barrie Drewitt-Barlow和前夫Tony離婚後，8月宣布和女兒的前男友Scott Hutchison訂婚，再次引起轟動。不過，他的女兒Saffron日前受訪，大方祝賀爸爸和前男友，表示樂意捐卵，讓他們可以生更多孩子，並透露她已經冷凍卵子。有趣的是，他們全家人包括前男友如今都住在一起一同生活，但Saffron強調沒有出現「怪異的三角戀」，因為她覺得和前男友Scott做朋友比戀人更好。

Saffron大方祝賀爸爸Barrie （左）和前男友Scott （右），稱很喜歡他們的女兒Valentina（手中嬰兒），樂意捐卵讓他們生更多小孩。（「donbarrie」IG圖片）

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50歲的富商Barrie來自英國曼徹斯特，現時居於美國的佛羅里達，他和前夫的戀情當年轟動全國，事關他們是英國第一對正式註冊為父母的同性伴侶，二人透過代母生下5個孩子，其中Saffron和Aspen是首對出生的龍鳳胎。

2006年，二人再結合成為民事伴侶，並於2014年結婚，不過Barrie透露，自從Tony在2006年確診喉癌後，他們陷入「柏拉圖式戀愛」。那時女兒的前男友、年僅25歲Scott借出肩膀讓他盡情地哭，即使Barrie去年仍說Tony是他的真愛，但二人仍結束了長達32年的戀情，Barrie正式和Scott交往。

Barrie與伴侶Tony是英國首對同性戀爸爸，二人於1999年透過代母及人工授孕誕下一對龍鳳胎。（Barrie IG圖片）

Scott原本是一名特技演員，在片場認識Barrie，後來當了對方的私人助理，其間和Barrie的女兒Saffron拍拖數個月及後分手，也大方承認自己是雙性戀者。Barrie說剛和Scott發展時，前夫Tony還鼓勵他兼幫口向女兒解釋，因為Saffron得知戀情時相當震驚，後來經Tony幫助下才接受二人並給予祝福。

Barrie和女兒前男友今年8月訂婚，慶幸前夫和女兒都有祝福。（「donbarrie」IG圖片）

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Barrie在今年8月時和Scott訂婚，二人透過代母於9月誕下女兒Valentina。最令人驚訝的是，Barrie的女兒Saffron主動提出可以捐贈卵子，讓爸爸和前男友可以再生多個孩子。

Barrie的女兒Saffron只有21歲，但繼承了爸爸的商業頭腦，兩年前已創立了個人化妝品牌，她曾經和Scott拍拖數個月，但現時亦支持爸爸和前男友的關係。Saffron說如果由她捐贈卵子，那她將成為寶寶的生母，Scott是寶寶的生父，而Barrie就可以當公公。

她接受外媒訪問時稱，自己很愛爸爸和前男友Scott的女兒Valentina ，故起了捐卵讓他們生孩子的念頭，「我想爸爸不會太喜歡這個主意，因為他會成了孩子的外公，而親生父親是Scott」，但她真的很想幫忙。她已為爸爸及Scott冷凍卵子，他們只需要一句話就可以拿去用。

Barrie感謝女兒的一番好意，但考慮到會出現輩份問題，「女兒和Scott的關係會變得奇怪」，他們暫時不會用女兒的卵，但仍大讚女兒「她太神奇了，她是我的女王，Valentina 是我們的小公主」。

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Saffron和爸爸Barrie、另一位爸爸Tony、前男友Scott、孖生弟弟Aspen、弟弟Orlando、Jasper、Dallas和Valentina 現時一起住在同一座豪宅。這個家庭組合在旁人眼中相當奇怪，但Saffron強調自己、前度和爸爸之間並沒有「怪異的三角戀」。她大讚前男友Scott很漂亮，所有朋友都很喜歡他，「但作為朋友，我們過得更好」。Saffron在13歲那年已認識Scott，到了她18歲那年才正式拍拖，後來雖然分手，但仍然是密友。她現在和男友Michael關係良好，想一起建立家庭。

但事實上，Saffron表示爸爸Tony「時日無多」，他希望死前的丈夫仍然是「初戀」Barrie，惟Barrie一心想離婚，以便和Scott可以在8月時訂婚。這點讓Saffron不太高興，她不希望爸爸離婚和再婚這麼快，「他應該等等，我明確表達了自己想法，不要着急，這對Dad（Tony）不公平」。然而Saffron又告訴外媒，爸爸Tony已開展新戀情，交往對象是照顧他的護士Brent。

（綜合）