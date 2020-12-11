不滿阿仔拍拖被冷落　醋母欲同歸於盡　持菜刀怒捅兒子傷口深見腸

子女長大會有自己的世界是平常事，不過台灣日前卻發生一宗母親不滿兒子交女友引致的嚴重傷人案。一名六旬婦人認為兒子與女友交往後態度大變，平日行為也常受女友控制，母子不時發生爭執，婦人因而生出同歸於盡的念頭。早前婦人得知兒子拒絕留家晚飯時，一怒之下取出菜刀捅向兒子腹部，更揚言：「我們一起死，遺書寫好了！」兒子腹部的傷口深達4cm至見腸，負傷奪去菜刀報案，幸送院後未有大礙，婦人事後涉嫌殺人未遂被捕。

一名台媽疑不滿兒子交女友後冷落自己，一怒之下竟以菜刀怒捅兒子。（示意圖/GettyImages）

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居於新北市土城區、年約60歲的彭姓婦人自去年8月得知兒子交了女朋友，母子相處時間大大減少，更不時發生爭執。彭婦認為兒子常受女友控制，出現精神不穩定、情緒低落的情況。去年10月10日傍晚，彭婦要求兒子留家吃飯，惟兒子以趕時間為由拒絕，令她大感不滿。

彭婦當下情緒失控，以外套上沾了雀糞為由，要求兒子留下協助清理，隨後走進廚房，拿菜刀出來往兒子左邊腹部捅1刀，嘴裏同時大喊：「我們一起死，遺書寫好了！」兒子受傷後血流不止，傷口深至見到腸臟，即時負傷奪去母親手上的菜刀及報警。送院期間他更因失血過多而一度休克，經搶救後幸無大礙。

彭婦拿菜刀往兒子左邊腹部捅1刀，嘴裏同時大喊：「我們一起死，遺書寫好了！」（示意圖/資料圖片）

當地警方事後拘捕彭婦，她辯稱自己是想與兒子同歸於盡才行兇，後來又改口稱想博取兒子同情與注意，才會以菜刀「輕劃」對方的腹部。警方根據彭婦兒子的供詞、醫院驗傷報告及兇刀等證據，決定以殺人未遂罪起訴彭婦。

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