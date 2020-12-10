WhatsApp瘋傳郊園公廁現「馬桶蛇」　探頭後縮返入水　網民勁恐慌

人有三急去公廁，打開門卻見大蛇。近日WhatsApp群組瘋傳一段影片，聲稱攝於香港的郊野公園，一條蛇出現在馬桶之中，探頭張望，拍攝者走近後牠伸伸舌頭縮回水中，引來網民熱議，生怕如廁時「中招」。女蛇王周嘉玲指影片中的是大蟒蛇，沒有毒，不過影片未能拍下花紋，而且蛇頭呈方型蛇身瘦，較像東南亞蟒蛇，懷疑未必於香港拍攝。 《香港01》正就事件向漁護署查詢。

影片中，廁格內有一條蛇在馬桶內，而且還探頭張望。（影片截圖）

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近日WhatsApp群組瘋傳一段聲稱「郊野公園公廁有蛇」的影片，拍攝者打開一個廁格的門，驚見一條蛇頭貼廁所板四處張望。拍攝者一走近，蛇馬上縮頭，繼續伸舌頭盤據在馬桶內，過了一會即整條縮入馬桶水內，不見蹤影。

影片令不少人心慌慌，擔心在郊野公園公廁不幸「撞蛇」，尤其是如廁時突然出現。不過有網民質疑，影片中的公廁間隔、廁紙筒樣式等，都像一般公廁，未必是郊野公園廁所。

「馬桶蛇」逐格睇：

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蛇將身體縮入水中，一下子不見蹤影。（影片截圖）

女蛇王周嘉玲接受《香港01》訪問時指，這條馬桶蛇的頭型是一條大蟒蛇，無奈影片未能清楚拍下蟒蛇的紋理，無法斷定是否香港的品種，她續指如果是香港蟒蛇，就是緬甸蟒，但影片中的蛇頭「很方」，身體瘦到可以入到馬桶，可能是東南亞蟒蛇，行內稱作「百花蟒」，質疑影片未必於香港拍攝。

周蛇王續稱大蟒蛇沒有毒，而且蛇本身怕人，「見到你都走，好驚人」，不會馬上過來咬你，但萬一不慎坐上馬桶，還是可能會屁股不保，就算沒咬都嚇過半死，若如廁時發現馬桶內有蛇出沒，轉身離開廁所是最安全的做法。

據政府資料，漁護署並不提供捕捉或驅蛇的服務，市民遇蛇可以報警求助。警方備存一份專業捉蛇人員名單，有需要時會要求他們到場捉蛇，部分私人滅蟲公司都提供類似服務。不過，如人身安全受威脅，市民應馬上報警通知警方派員到場採取行動，以策安全。

早前亦有美國有網民在家中馬桶發現一條蛇，更引起男士集體恐慌！

有網民發現家中馬桶爬出一條活生生的蛇。（Twitter影片截圖）

原來廁所有蛇不是新鮮事，牠們常經馬桶入屋。（Twitter圖片）

↓↓同場加映：上廁所途中馬桶鑽出1米蟒蛇咬下體↓↓