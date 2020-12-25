聖誕善良指數│直覺收到伴侶什麼禮物？　測你內心藏着天使或魔鬼

撰文：夏洛特
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有時長相再善良，都未必表裏如一。想知自己內心深處住着魔鬼還是天使，不妨用以下心理測驗，快速測試一下自己的善良指數。
你直覺聖誕節會收到什麼禮物？(電影《兜亂公主反轉再反轉》劇照)
問題：你聖誕節當晚與另一半吵架，翌日收到對方寄來一個箱子。你憑直覺認為箱內放了什麼？👇👇👇
A 昂貴皮袋
B 溫馨手作
C 整蠱道具
D 空無一物
E 以前寫的情書及禮物
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映：日本心理測驗│從打掃態度看穿內心 4種選擇透視你耐性指數
👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇
今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）
A. 好，一氣呵成！ B. 一點一點整理吧！ C. 不要！ D. 誰來幫幫我！
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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