聖誕善良指數│直覺收到伴侶什麼禮物？　測你內心藏着天使或魔鬼

有時長相再善良，都未必表裏如一。想知自己內心深處住着魔鬼還是天使，不妨用以下心理測驗，快速測試一下自己的善良指數。

你直覺聖誕節會收到什麼禮物？(電影《兜亂公主反轉再反轉》劇照)

問題：你聖誕節當晚與另一半吵架，翌日收到對方寄來一個箱子。你憑直覺認為箱內放了什麼？👇👇👇

A 昂貴皮袋

B 溫馨手作

C 整蠱道具

D 空無一物

E 以前寫的情書及禮物

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+ 7 + 7 + 7

同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映：日本心理測驗│從打掃態度看穿內心 4種選擇透視你耐性指數

👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇

今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）

A. 好，一氣呵成！ B. 一點一點整理吧！ C. 不要！ D. 誰來幫幫我！

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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